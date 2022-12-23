الجمعة 23 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أشرف زكى: المسرح مات فى مصر وكفنه الزمن

أشرف زكى
أشرف زكى

 أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن الفنانين يلجئون للمسارح خارج مصر بسبب عدم وجود مسارح في مصر، مؤكدًا أنهم جاهزين للعمل بدون مقابل: "مش عايزين فلوس". 

 

جاهزون للعمل بأجور عادية

وأضاف أشرف زكي، خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": “جاهزين للعمل بأجور عادية سواء قطاع خاص أو عام ولكن لا يوجد”.

 

وتابع: “مفيش في مصر إلا لمبة أو لمبتين والمسرح مات وكفنه الزمن ولولا محمد صبحي ومقاتلته وتجربة أشرف عبدالباقي لا يوجد شيء”، مؤكدًا أنه لا يسأل عن موت المسرح ويسأل عنه الذين كانوا يديرونه. 

 

وأردف: "لدينا محاولة حديثة من دنيا سمير غانم، وكان بيجي لنا طائرات تحضر العروض زمان وشارع عماد الدين كان رمز ودلوقتي ضلمة"، مؤكدا أن المسرح ليس على أجندة أحد والمسارح لا توجد فيها عروض ولا دار عرض ومن كانوا يديرون المسرح دمروه.

 

وكشف خلال الحلقة أن الفنان يحيى الفخراني في مسرحية “الملك لير”، كان يأخذ الف جنيه في الليلة رغم المصاريف والملابس ولكنه كان يعمل لحبه في الفن.

أشرف زكي مصر المسرح خارج مصر المسرح مات كفنه الزمن محمد صبحى أشرف عبدالباقي

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