الجمعة 23 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حسين الشحات: حققت إنجازًا لم يحققه سوى كريستيانو ورونالدينيو

حسين الشحات لاعب
حسين الشحات لاعب النادي الأهلي

أكد حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، أنه حقق إنجازًا تاريخيًا لم يحققه سوى كريستيانو رونالدو ورونالدينيو في كأس العالم للأندية. 

وقال الشحات، في تصريحات لـ المركز الإعلامي للأهلي، "قبل مباراة الدحيل القطري في مونديال الأندية، كنت مصابا وكنت لا أتدرب مع الفريق لكن بيتسو موسيماني (مدرب الفريق وقتها) أكد لي أنني سألعب وسجلت الهدف الوحيد في البطولة".
وأضاف: "أن تسجل في مونديال الأندية مع فريقين مختلفين انجاز صعب حققته أنا وكريستيانو رونالدو ورونالدينيو فقط، أصنع تاريخ عندما ألعب في هذه البطولات".

وتابع: "في هذه البطولة كنت أشعر بأنني ألعب في القاهرة، جماهير الأهلي كانت تملأ الملعب بالكامل، ويشجعون جميع اللاعبين جماهير الأهلي في كل مكان".

واختتم الشحات: "حصلنا على برونزية كأس العالم للسنة الثانية على التوالي، وشعرت بأننا كلاعبين نكتب التاريخ، عندما تلعب في 4 سنوات 3 كأس عالم للأندية هذا أمر كبير ويحسب لجميع اللاعبين وأن تحصل على البرونزية في عامين متتاليين هذا أمر ليس سهلا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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