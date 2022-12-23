واشنطن تتوعد طالبان باتخاذ إجراءات فى حال عدم استئناف التعليم للفتيات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون إجراءات ضد حركة طالبان إن لم يستأنف تعليم الفتيات في أفغانستان.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "ستكون هناك تكاليف (على حركة "طالبان") إن لم يتم إلغاء ذلك وتغييره".

ورفض بلينكن الكشف عن الإجراءات التي تعتزم واشنطن اتخاذها، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة "ستعمل بالتنسيق مع حلفائها وشركائها".

وأضاف أن تحسين العلاقات بين "طالبان" والمجتمع الدولي لن تتحدث في حال استمرار الحركة بنهجها الراهن.

وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن حركة "طالبان" أمرت يوم الثلاثاء بتعليق التعليم الجامعي للفتيات "حتى إشعار آخر".