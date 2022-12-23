الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23 - 12 - 2022

الأسمنت
الأسمنت

شهدت أسعار الأسمنت، ارتفاعًا في الأسواق اليوم الجمعة.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1720 حينها 
بينما بلغ سعر طن أسمنت النصر 1690 جنيها 
كما بلغ سعر طن اسمنت حلوان نحو 1700 جنيها 
كما سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1660 جنيها

حيث سجل سعر طن أسمنت وادي النيل نحو 1660 جنيها 
بينما بلغ سعر طن اسمنت المخصوص نحو 1710 جنيهًا 
وسجل سعر طن  سيناء نحو 1660 جينه 
كما بلغ سعر طن أسمنت السويدي 1770 جنيها

كما سجل سعر طن أسمنت المسلة نحو  1560 جنيها 
حيث وصل سعر طن اسمنت العسكري بني سويف بقيمة 1660 جنيها

بينما بلغ سعر طن أسمنت العامرية نحو 1640 جنيها 
وصل سعر طن أسمنت الممتازة نحو 1740 جنيها للطن 
وبلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 1675 جنيها 
كما بلغ سعر طن اسمنت تايتان نحو 1610 جينه 
وسجل سعر طن اسمنت أسيوط نحو 1700 جنيها

بينما سجل سعر طن اسمنت المهندس نحو 1660 جينه

بينما بلغ سعر طن أسمنت النهضة بقيمة 1700 جنيها 
كما بلغ سعر طن أسمنت اسوان نحو 1660 جنيها 
حيث سجل سعر طن أسمنت السد العالي قيمة 1660 حينها 
كما جاء سعر طن أسمنت قنا ليصل نحو 1700 جنيها 
وجاء سعر الطن أسمنت الصعيدي نحو 1700 جنيها 
وبلغ سعر طن اسمنت المصريين نحو 1650 جينه 
وسجل سعر طن اسمنت التعمير نحو 1620 حينها 
وبلغ سعر طن أسمنت المصري بقيمة 1650 جنيها 
كما جاء سعر طن أسمنت المنيا بقيمة تصل 1650 جنيها 
كما بلغ سعر طن أسمنت الصخرة نحو 1620 حينها 
وجاء سعر طن العاصمة ليسجل قيمة 1630 جنيها 
وبلغ سعر طن الماكس بقيمة 1650 جينه

ووصل سعر طن اسمنت البرج بنحو 1640 جينه 
وجاء سعر طن اسمنت الدلتا ليصل بقيمة 1650 جينه 
بينما يسجل سعر طن الصرح بقيمة 1660 جنيها

أسعار الاسمنت السوبر بانواعه المختلفة

سعر الاسمنت الأبيض العادة 2600 جنيه .
سعر اسمنت سوبر سيناء من 2500 جنيه الى  2550 جنيه.
سجل سعر طن  اسمنت سوبر رويال 2500 جنيه للطن

كما بلغ سعر طن اسمنت رويال العادة 2500 جنيه للطن .
وقد وصل سعر طن  اسمنت الواحة الأبيض 2500 جنيه للطن

 

أسعار الأسمنت المسلح أسمنت العامرية أسمنت السويد أسمنت المخصوص

رئيس التحرير

وائل لطفي

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