الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترقب بيانات التضخم الأمريكية يضعف الإقبال على الذهب عالميا

الذهب
الذهب

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الجمعة، وسط تداول ضعيف، فيما ينتظر المتعاملون الحذرون بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم لتقدير موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بالنسبة لرفع سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش كان الذهب مستقرا عند 1792.80 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1801.80 دولار.

وتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدورها في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، سعيا لإشارات عن التضخم.

- الذهب سيحصل على دفعة إذا أشارت البيانات إلى كبح جماح التضخم

وقال براين لان، العضو المنتدب في جولد سيلفر سنترال، ومقرها سنغافورة، "الذهب سيحصل على دفعة إذا أشارت البيانات إلى كبح جماح التضخم بعض الشيء، مما قد يرفع توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة، مضيفا أنه يعتقد أن أسعار الذهب ستكون أقل تقلبا العام، المقبل متوقعا استئناف الاتجاه الصعودي مع احتمال حدوث ركود.

وانخفضت أسعار المعدن الأصفر أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضوء على انتعاش اقتصاد البلاد بشكل أسرع من المتوقع، مما أدى إلى دعم الدولار وربما سيدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى حرص أكبر على محاربة التضخم.
وأظهرت البيانات، أمس الخميس، زيادة عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بزيادة أقل قليلا من المتوقع، بينما تعافى الاقتصاد أسرع من المتوقع في الربع الثالث، إذ نما 3.2 بالمئة مقابل 2.9 بالمئة في التقديرات السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.63 دولار، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 980.01 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1683.21 دولار.

أسعار الذهب البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الاحتياطي الاتحادي الذهب العقود الأمريكية

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وائل لطفي

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