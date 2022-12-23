الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو الميزة التنافسية الجديدة في مجال الرياضة؟

كرة قدم
كرة قدم

أجاب تقرير أمريكي عن سؤال حول "كيف أصبح الذكاء الاصطناعي هو الميزة التنافسية الجديدة في الرياضة؟".

وقال موقع "فورتين" الأمريكي، بينما كان مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم يستعدون لبطولة كأس العالم الثانية والعشرين ، شهدوا استخدامات متعددة للذكاء الاصطناعي، وكانت تقنية مساعد الفيديو تساعد الحكام في الميدان على إجراء مكالمات دقيقة. 

وكانت أكثر من 15000 كاميرا تتعقب الحشود عبر ثمانية ملاعب باستخدام نقاط البيانات مثل مبيعات التذاكر ومداخل الملاعب توقعت أنماط الحشود وساعدت في منع التدافع، حتى كرات كرة القدم محملة بأجهزة استشعار للحركة ، والتي تبلغ مركز البيانات عن الموقع 500 مرة في الثانية.

في الواقع ، كان كأس العالم هذا العام في الدوحة ، قطر، أحد أعلى الأحداث الرياضية الدولية من حيث التكنولوجيا حتى الآن، لكننا لم نر حتى كل الطرق التي استخدمها الذكاء الاصطناعي، وسوف تؤثر على الرياضة.

ذكر التقرير أن جيل جديد من الذكاء الاصطناعي، حيث تعد التقنيات بتبسيط هذه العملية إلى حد كبير، ما يمنح المستخدمين الأوائل ميزة تنافسية، ويحدث بالفعل فرقًا هائلاً في كيفية تدريب الرياضيين، وتزود الفرق بأدوات التعلم الآلي التي تحلل حركات الرياضيين لتحسين شكلهم وحتى التنبؤ بالإصابات.

وبدأت الفرق الرياضية لتوها في تطبيق الذكاء الاصطناعي، ومعرفة التطورات الأخيرة في التعرف على الأشياء وتتبعها تحمل وعدًا خاصًا لاكتساب ميزة تنافسية.

فالذكاء الاصطناعي يمكن للأنظمة التعرف على اللاعبين أو الحركات أو المسرحيات أو الأنماط الفردية دون أن يضطر الإنسان إلى وضع عينيه على الشاشة، وهذا يعني أن المدرب يمكنه العثور بالضبط على اللقطات التي يحتاجها دون البحث خلال ساعات من الفيديو. 

وبمرور الوقت ، لا بد أن تنتشر الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر مختلف الرياضات والبطولات ومستويات اللعب. 

أجهزة استشعار التكنولوجي التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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