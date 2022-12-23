إبداعات الفنانين تتلألأ فى ختام الدورة 15 لملتقى الأقصر الدولى للتصوير

اختتمت فعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته الخامسة عشرة تحت شعار “الأقصر بعيون الفن”، بحضور الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ومحمد عبد القادر حجازي، نائب محافظ الأقصر.

بدأ الحفل بافتتاح معرض نتاج أعمال الفنانين المشاركين بالدورة الحالية، حيث عرضت أعمال 25 فنانًا من دول: الهند، جورجيا، العراق، تونس، والبحرين، إلى جانب مصر.

وخرجت أعمال المعرض في صورة جمالية رائعة عبرت عن تأثر إبداعات الفنانين بمدينة الأقصر، والتى تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وأخرجت 54 عملًا فنيًا تمثل إضافة كبيرة في مقتنيات الملتقى.

أعقب ذلك مراسم تكريم الفنانين المشاركين، وبدأت بكلمة الدكتورة أسماء النواوي، قوميسير عام الدورة الحالية، والتى أكدت فيها عن الحالة الفنية المتفردة التى يعيشها الفنانون بفضل التنوع الكبير الذي تمتلكه مدينة الأقصر، ووجهت الشكر لقطاع صندوق التنمية الثقافية على ما قدمه من دعم كبير، ساهم في خروج الملتقى بالشكل اللائق، كما قدمت الشكر للفنانين على حرصهم على تميز الأعمال التى أنتجت خلال الدورة الحالية.

وفي كلمته أثنى محمد عبد القادر حجازي، نائب محافظ الأقصر، على دور الملتقى في التواصل بين الشعوب والثقافات المختلفة، وهو ما يعكسه تأثر الفنانين الأجانب بالموتيفات الفنية المصرية وخاصة بمدينة الأقصر.

فيما أكد الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، على أهمية الملتقى، باعتباره منصة للتواصل بين روافد الحركة التشكيلية في مصر والعالم، إلى جانب دوره في مد جسور التفاهم بين أجيال من الفنانين ويعزز الحركة الفنية عبر إتاحة الفرصة للمشاركين فيه للاطلاع على تجارب مختلفة تثري مسيرتهم الفنية، وتطلق طاقاتهم الإبداعية. وأضاف بأن اختيار الأقصر لإقامة الملتقى لم يكن من قبيل المصادفة، ولكن كان تأكيدًا على احد أهم أهدافه وهي التواصل بين الأجيال، بين القديم والحديث والمعاصر، مستمدا جذور التصوير من حضارة الأجداد، ليستكمل الأبناء مسيرة الفن والإبداع.

تلى ذلك تكريم الدكتور مصطفى الفقى، نظرًا لدوره المهم فى الحركة التشكيلية، ومسيرته الإبداعية المتميزة في فن التصوير، منذ تخرجه فى كلية الفنون الجميلة، وتأثره بالحركة التشكيلية العالمية أثناء دراسته للدكتوراه فى ايطاليا، مما ساهم في إنتاج فني كبير استحق عليه أن يكون شخصية الدورة الحالية من الملتقى.

كما كرم الفنانين المشاركين بالملتقى والتى جاءت على النحو التالي، Tinatin Kharkhelauri من جوروجيا، وSophio Mamaladze من جورجيا أيضاً، Avijit Mukherjee من الهند،، ومن تونس سلوى العايدي، ونجاة الذهبي، جمال عبد الرحيم البحرين، ومن العراق محمد الكناني، ومن مصر عشرة فنانين: د. أمل نصر ، د. مجدي عبد العزيز، د. محمد حمدي، الفنان محمد دسوقي، الفنان وليد نايف، د. نيفين الرفاعي، د. محمد نبيل، الفنان مصطفى ربيع، د. مهني ياؤد ، الفنان أحمد علام. إلى جانب شباب الفنانين المشاركين بالورشة، بسنت داود، رحاب ياسر، حنان رمضان، سارة خير، محمد جمال، زياد فاوى ، إسلام سيف النصر، عائشة نور.

إلى جانب تكريم الكاتب الصحفي الدكتور طارق عبد العزيز الناقد المقيم، والدكتورة أسماء النواوي قوميسير عام الدورة الحالية من الملتقى، وتكريم شريك النجاح بالملتقى السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتسلمها الأستاذ محمد عبد القادر حجازي نائب عن السيد المحافظ.

واختتمت فعاليات الاحتفال بعرض فني قدمته فرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والتى لاقت تفاعل كبير من الحاضرين مع الفقرات الاستعراضية التى قدمتها الفرقة تضمنت عرض الآلآت الشعبية ورقصة التحطيب والرقص الصعيدي.

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل

جانب من الحفل