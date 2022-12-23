الجمعة 23 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفن الحربية الروسية والصينية تبدأ تدريبات التفاعل البحرى فى بحر الصين الشرقى

السفن الحربية الروسية
السفن الحربية الروسية

التقت السفن الحربية الروسية والصينية في بحر الصين الشرقي جنوب جزيرة تشوجو وبدأت تنفيذ مهمات في إطار تدريبات التفاعل البحري 2022 .

 

وقام بحارة البحرية الروسية والصينية بمناورات تكتيكية مشتركة وأجروا تدريبا على الاتصالات. وشاركت في التدريبات مروحيات روسية من طراز كا-27 المضادة للغواصات.

 

وشارك طراد صواريخ فارياغ ومدمرة مارشال شابوشنيكوف وطرادان من أسطول المحيط الهادئ الروسي في التدريبات من الجانب الروسي.

 

وأرسلت البحرية الصينية مدمرتي جينان وباوتو وفرقاطتي بينزهو ويانتشنغ وسفينة إمداد متكاملة وغواصة تعمل بالديزل إلى التدريبات مع روسيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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