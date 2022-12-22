تفاصيل منحة جامعة «بادوڤا» 2024/2023 للدراسة في إيطاليا

يقدم موقع “الدستور” تفاصيل منحة جامعة بادوڤا 2023 للدراسة في إيطاليا في أوروبا وهي منحة ممولة بالكامل وتشمل الرسوم الدراسية الكاملة ومرتب باليورو للعام 2023-2024، وهي كالتالي:

اسم المنحة

منحة بادوفا الدولية للتميز : Padua International Excellence Scholarship

اسم الجامعة

جامعة بادوفا : University of Padua

شرح المنحة

تقدم جامعة بادوفا 50 منحة دراسية للطلاب المحتملين الموهوبين للغاية الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في اللغة الإنجليزية في بادوفا.

برنامج المنح الدراسية انتقائي للغاية.

يجوز فقط للمرشحين الذين يظهرون أعلى الإنجازات والسجلات المدرسية / الأكاديمية الحصول على منحة دراسية.

يُتوقع من العلماء الناجحين أداء دور سفير وتمثيل الجامعة في عدد من الأحداث.

مدة المنحة

سنتان لدرجة الماجستير.

3 سنوات لدرجة البكالوريوس.

بعد المدة المذكورة أعلاه، سيُطلب من الطلاب المستفيدين تغطية نفقاتهم الخاصة بالإضافة إلى الرسوم الدراسية حتى التخرج.

الدول المتاحة للتقديم

الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال، سوريا، تونس، اليمن، وجميع دول العالم.

المرحلة الدراسية:

البكالوريوس.

الماجستير.

التمويل

مبلغ المنحة: الإعفاء من الرسوم + منحة 8000 يورو (المبلغ الإجمالي) لكل عام دراسي.

يتكون المبلغ الوحيد الذي يجب أن يدفعه الطلاب المستفيدون لكل عام من رسوم القبول.

الملفات المطلوبة للتقديم

جواز السفر.

كشف الدرجات وشهادة التخرج.

السيرة الذاتية

خطاب نية

شهادة لغة

آخر موعد للتقديم

مايو 2023.

التخصصات المتاحة

تؤدي دراسات المرحلة الأولى إلى الحصول على مؤهل درجة البكالوريوس.

كلية العلوم الزراعية والطب البيطري.

كلية الهندسة.

هندسة المعلومات.

مدرسة علم النفس.

علم النفس.

تقنيات وطرق في علم النفس.

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والتراث الثقافي.

دراسات العصور الوسطى وعصر النهضة الإيطالية.

مدرسة العلوم.

بيولوجيا صحة الإنسان والبيئة - بالتعاون مع جامعة بولونيا.

درجات الماجستير والدورة الواحدة.

تؤدي دراسات المرحلة الثانية والدورة الواحدة إلى الحصول على درجة الماجستير.