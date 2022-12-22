«مصر الخير» تطلق حملة «سكن ودفا» للأسر الأولى بالرعاية بقرى الاقصر

شهدت محافظة الاقصر فعاليات أكبر حملة مساعدات “سكن ودفا" لدعم الأسر الأولي بالرعاية من قلب صعيد مصر والتي تنفذها مؤسسة "مصر الخير" عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي.

وبدأت فعاليات الحملة اليوم الخميس، بتوزيع المساعدات بقري " الكولة ساحل القرايا “ بمركز اسنا وتم توزيع الواجبات الساخنة والكراتين المواد الغذائية وأيضًا البطاطين والالحفة مع الاعداد لتوزيع كسوة الشتا على الاطفال وكبار السن مع مرعاة توصيل المساعدات الي منازل المستفيدين مباشرة تيسيرا عليهم.

وقال المهندس أحمد على، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة "مصر الخير"، أن حملة الشتاء تستهدف تأمين المتطلبات الأساسية من الغذاء والكساء والغطاء والسكن الآمن خلال فصل الشتاء والذي كثيرا ما يكون مصدر خطر لهذه الفئات لانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار والتي تصل حد السيول في بعض المناطق ولذلك تستعد المؤسسة لمواجهة الشتاء بالخدمات المتعددة التي تقدمها للأسر الفقيرة لإعانتهم على تحمل الأعباء التي تواجههم.

من جانبه، قال خالد عمران، مدير مكتب مؤسسة "مصر الخير" بمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر، إن الحملة شهدت مجموعة من الأنشطة التي تتضافر من خلالها جهود قطاعات مؤسسة "مصر الخير" حيث تجرى أعمال تسقيف 50 منزلًا بالخرسانة من منازل اهالينا واسرنا المستحقة المنتشرين في قري ونجوع محافظة الأقصر.

وتابع: قمنا بتنفيذ حملة "ستر وعافية" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي استهدفنا فيها قريتين هي الدير ونمسا بمركز اسنا وقمنا بتوزيع الف وجبه خلال الأيام الجارية مع قافلة "ستر وعافية" لنحو 350 أسرة من اهالينا في مركز اسنا ونعمل أيضا في مبادرة الاطعام وخلال الشهر الرابع نوفر كل يوم 250 وجبة لأسرنا المستحقة في مختلف القري والتوابع.

وبالنسبة لحملة الشتاء هذا العام، قال خالد عمران، لدينا مجموعة من الأنشطة المتنوعة في محافظة الأقصر بتوزيع كراتين الأغذية وكارت مشتريات المواد الغذائية بالإضافة الي البطاطين والالحفة حيث قمنا بتوزيعها على نحو ألف اسرة من المستحقين كما نقوم بتوزيع سلع تموينية لنحو ألف مسن بالمحافظة وكذلك توزيع الملابس الشتوية للأطفال المستحقين من طلاب التعليم المجتمعي حيث أن لدينا 75 مدرسة من مدارس التعليم المجتمعي في الأقصر.

وأكد “عمران”أنه يوجد تنسيق كامل مع مديرية التضامن بالأقصر في نشاط التوسع في انشاء المدارس المجتمعية وقمنا بتحديد المناطق التي تمثل اجتياحا لبناء مدارس التعليم المجتمعي بالإضافة لتحديد احتياجات من جمعيات أهلية للتوسع في قاعات رياض الأطفال من سنه الي ٤ سنوات بالإضافة للمشروعات المولدة للدخل للتوصل لتمكين اقتصادي لشبابنا بالأقصر.



وفيما يتعلق بمحافظة قنا، قال “عمران”: بدأنا في حملة الشتاء سواء توزيع الف كراتين الأغذية المختلفة لنحو الف أسرة مستحقة والبطاطين والالحفة والملابس الشتوية للأطفال وكارت مشتريات مواد غذائية ونستهدف 750 مسن من اهالينا المستحقين بالإضافة للمشاركة في مبادرة اطعام الطعام في الشهر الرابع ونستهدف توزيع 250 وجبة في القرى والتوابع والنجوع المختلفة في قنا وكذلك نعمل في تسقيف خرساني لعدد 50 منزل للأسر المستحقة.

وتابع: "نفذنا قافلة "ستر وعافية" بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ونستهدف فيها قريتين هما دندرة والطويرات وقمنا بتوزيع البطاطين عدد 200 أسرة مستحقة كما يوجد في قنا ١٠٠ مدرسة مجتمعية ونستهدف طلابنا في حملة الشتاء فلدينا ٤٠٠٠ الاف الب والب بالمدارس في القرى الأكثر اجتياحا في قنا .

وحول نشاط الغارمين في قنا والاقصر وفي إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي " مصر بلا غارمين " قال ان هناك تنسيق مع اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات فانة جاري حاليا تشكيل لجنة من مديرية التضامن ومؤسسة " مصر الخير " ومجموعة من قيادات المجتمعية والطبيعية بحيث نصل ان مصربلاغارمين وغارمات خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمحافظة البحر الأحمر فانه يجري الاستعداد لافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب بمركز رأس غارب بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم وهي من المدارس التي نفخر اننا عملنا عليها بالتطوير الانشائي بالإضافة لسلسلة من الأنشطة التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المعلمين والقيادة المدرسية ومجالس الأمناء والأنشطة المدرسية التي ندعم فيه طلابنا ومن المنتظر افتتاح المدرسة خلال شهر يناير أو فبراير المقبل بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والمهندس طارق الملا وزير البترول.