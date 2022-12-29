سرطان القولون.. مرض لعين قتل الأسطورة «بيليه»

تصدر النجم والأسطورة البرازيلية “بيليه”، عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن عن وفاته، مساء اليوم عن عمر ناهز 82 عاما.

وعانى “بيليه” مؤخرًا، من لمشكلات صحية بسبب أورام سرطانية، حيث أصيب بسرطان القولون الذي تسبب في موته.

“بيليه” البالغ من العمر 82 سنة كان مصدر إلهام للكثير من لاعبي البرازيل خلال بطولة كأس العالم 2022.

كان إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم “بيليه”، أُدخِل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، لإعادة تقييم علاج يتلقّاه جرّاء إصابته بسرطان القولون.

ما هو سرطان القولون؟

يبدأ سرطان القولون في الأمعاء الغليظة، وهو الأنبوب الطويل الذي يساعد في نقل الطعام المهضوم إلى المستقيم وخارجه، حيث يتطور سرطان القولون من بعض الأورام الحميدة أو النمو في البطانة الداخلية للقولون، وفقًا لما ذكره موقع «cleveland clinic» الطبي.

ويخضع مقدمو الرعاية الصحية لاختبارات فحص تكتشف احتمالات تسرطن الخلايا قبل أن تتحول إلى أورام سرطانية، فقد ينتشر سرطان القولون الذي لم يتم اكتشافه أو معالجته إلى مناطق أخرى من الجسم، بفضل اختبارات الفحص والعلاج المبكر وأنواع العلاج الجديدة، يموت عدد أقل من الناس بسبب سرطان القولون.

كيف تؤثر هذه الحالة على الناس؟

ويتكون جدار القولون من طبقات من الأغشية المخاطية والأنسجة والعضلات، حيث يبدأ سرطان القولون في الغشاء المخاطي، البطانة الذي يتكون من الخلايا التي تنتج المخاط والسوائل الأخرى وتطلقها إذا تحورت هذه الخلايا أو تغيرت، فإنها قد تخلق ورم القولون.

وبمرور الوقت، تصبح سلائل القولون سرطانية، فإذا لم يتم اكتشافه أو عدم علاجه، فإن السرطان يشق طريقه عبر طبقة من الأنسجة والعضلات والطبقة الخارجية من القولون.

من يتأثر بسرطان القولون؟

سرطان القولون هو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم تشخيصها لدى الأشخاص في العالم وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن الرجال والأشخاص الذين تم تخصيصهم من الذكور عند الولادة هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون مقارنة بالنساء.

يصيب سرطان القولون عادةً الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، ومع ذلك فعلى مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، زاد عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عامًا المصابين بسرطان القولون بنحو 1.5٪ كل عام.