الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات التوسع في فتح منافذ المواد الغذائية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالتوسع في فتح منافذ بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب في الأسعار ومنع احتكار السلع الغذائية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه بكل من ايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة والمهندس عارف محمد علي مدير عام الإصلاح الزراعي بالمحافظة وعبدالله موسى رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بأسيوط.

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وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية ومنح مهلة أسبوعين لأصحاب المحال أن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها فضلًا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق لمنع احتكار السلع الغذائية والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

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كما وجه المحافظ مسئولى جهاز تنمية المشروعات والإصلاح الزراعي وحماية المستهلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات المعنية لاتخاذ خطوات جادة والتوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم في ظل الظروف العالمية الحالية وذلك بالتنسيق مع تجار الجملة للمواد الغذائية واللحوم على أن يتم التنسيق مع إدارة المرور ورؤساء المراكز لاختيار أماكن تلك المعارض لمنع الزحام والتكدس المرورى بالإضافة إلى التوسع في فتح منافذ أمان التابعة لمديرية أمن أسيوط ومنافذ القوات المسلحة الثابتة والمتحركة بجميع المراكز والأحياء داعياً مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب بالوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمشاركة في المشروعات التنموية وتوفير السلع الغذائية والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة بمختلف المراكز والقرى فضلاً عن تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب لعرض منتجاتهم من خلال المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والاستعداد لفتح معارض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

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وأوضح المحافظ أنه تم تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية كمديريات (التموين والصحة والطب البيطري) ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية لشن حملات على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع فضلاً عن التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية للمواطنين عن الخطوط الساخنة التي تم الإعلان عنها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها والمشاركة في حملة "خليك ايجابي" التي تم اطلاقها بقرى ومراكز المحافظة لمواجهة التلاعب في الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وضبط الاسواق.

اتخاذ كافة الإجراءات احتكار السلع الغذائية الأجهزة الرقابية الاصلاح الزراعي التكدس المروري الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات المتوسطة والصغيرة

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