الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شحن 6100 طن صودا كاوية وتفريغ 7250 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

ميناء
ميناء

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد شهد نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل الميناء السفينة DIEGO  القادمة من ايطاليا  وتصل الحمولة الكلية للسفينة 4407 طن ، حيث تتم عمليات شحن  3500 طن صودا كاوية، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى إيطاليا.

كما استقبل الميناء السفينة RANI القادمة من اليونان وذلك لتفريغ 2942 طن رخام، كما وصل الميناء السفينة ARROW.S القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 4310 طن رخام  .

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن ، تمهيداً لبدء عمليات الشحن  والتفريغ  على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية
فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

وفي شأن آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة OCTONAUT القادمة من تركيا  بحمولة 11570 طن من مادة الإيثيلين والتي سيتم تفريغها لصالح محطة الصب السائل لشركة نيوهورايزون تانك ترمينال المقامة بجانب رصيف عباس على مساحة 15657 متر بميناء غرب بورسعيد. 
الجدير بالذكر ان هذه السفينة تعتبر الثالثة التى يستقبلها الرصيف بعد انتهاء المرحلة الأولى من تطويره  حيث استقبل السفينة  ORCHID MEDEIRA التى قامت بتفريغ 4028 طن من مادة  الايثلين بمحطة الصب السائل لشركة نيو هورايزون تانك ، السفينة STOLT ENDURANCE التى قامت بتفريغ 5100 طن من مادة الايثلين , سوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات التفريغ إلى السعودية، كما استقبل  الميناء  السفينة NEZHA  القادمة من تركيا وذلك لتفريغ 4090  طن رخام بالميناء.

استقبال السفن اتخذت الإجراءات الخاصة الاقتصادية لقناة السويس الاقتصادية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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