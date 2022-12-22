كريمة عبدالشافى وكيلة لـ«دراسات إنسانية بنات الأزهر» لشئون التعليم والطلاب

أصدر الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتورة كريمة عبدالمجيد عبدالشافي، أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للقيام بعمل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تدرجت وكيلة الكلية الجديدة في التعليم الأزهري حتى حصلت على ليسانس الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر بالقاهرة عام 1993م، وبدأت مشوار الدراسات العليا، وحصلت على ماجستير في علم النفس عام 2000م، وعينت مدرسًا مساعدًا بقسم علم النفس بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وواصلت مسيرتها العلمية حتى حصلت على درجة (الدكتوراه) في علم النفس وعينت مدرسًا بالكلية عام 2005م، ثم رقيت في عام 2011 لدرجة أستاذ مساعد، وفي عام 2016 حصلت وكيلة الكلية الجديدة على درجة الأستاذية وهي أعلى درجة علمية، ثم صدر قرار فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتكليفها رئيسًا لقسم علم النفس في عام 2018م، وأشرفت وناقشت عديدًا من الرسائل العلمية (ماجستير) و(دكتوراه) في كليات الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وحصلت على عديد من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس، وأسهمت في مختلف ورش العمل المعنية بعلم النفس، وشاركت في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وقامت بالتدريس في كلية العلوم الإسلامية للوافدين، كما أنها عضو محكم في مجلة كلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس.