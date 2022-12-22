الخميس 22 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لحوم وبنزين وسجائر.. ضبطيات لحملات مباحث التموين لمحاربة جشع التجار

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 2088 قضية تموينية متنوعة. 

وفي إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة ظاهرة الاتجار بالمواد البترولية والبيع بأزيد من السعر الرسمي فقد قامت الإدارة بالتنسيق مع مديرية أمن السويس بحملة أمنية أسفرت جهودها عن ضبط 7 قضايا بمضبوطات بلغت 9000 لتر سولار "عينى" – 2966900 لتر سولار "مستندى" – 171500 لتر بنزين.

وجرى ضبط مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص - بمحافظة الشرقية لتخزينه كمية قدرها 50 طن أرز شعير محظور تداوله خارج الجهات المختصة للاتجار بها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن مصنع إنتاج مصنعات اللحوم - بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها 5 أطنان "لحوم مجمدة" بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة وبحوزته كمية قدرها 4,400 طن "مصنعات دواجن " بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية وبحوزته كمية قدرها 210 أطنان أعلاف حيوانية – ذرة صفراء – فوسفات الكالسيوم – مركزات الأعلاف بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركيًا "مجهولة المصدر" عن ضبط 56 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 13364 عبوة سجائر.

لحوم بنزين حملات مباحث التموين جشع التجار شرطة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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