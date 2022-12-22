«حياة كريمة» تنظم حوارًا مجتمعيًا فى المنوفية

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية جلسة من جلسات الحوار المجتمعي بمركز منوف قرية منشأة سلطان، وقد حضر اللقاء ما يقارب من 850 مواطنًا من أهالي القرية والقرى المجاورة.

حضر كل من العقيد ممدوح فوزى، مدير مقر حياة كريمة بالمنوفية، والعقيد أحمد الغنيمى، مدير مقر حياة كريمة بالمنوفية، وعلاء الدين حسن، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، الدكتورة أمل إسماعيل، منسق مركز منوف، وحيد عبدربه، رئيس مجلس مدينة منوف، سامية سبع، نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى، مروة عبدالصادق، نائب رئيس مجلس المدينة، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، وحضور حوالي ٨٥٠ مواطنًا من أهالي قرى وحدة محلية منشأة سلطان.

ورحب ممثلو مجلس مدينة منوف بمكتب حياة كريمة، ثم تحدث الأستاذ علاء الدين حسن، منسق عام المحافظة، عن نشأة حياة كريمة، وعرّف الحضور أيضًا بالمشروعات التي تمت خلال المرحلة الأولى.

وتحدثت الدكتورة أمل إسماعيل عن المبادرات والفعاليات التي أقيمت بالمحافظة، وأن اللقاءات الحالية هدفها الاستماع للأهالي ومتطلباتهم بمراكز المرحلة الثانية.

وأكد العقيد أحمد سلامة، على انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، وأن المشروعات بحياة كريمة ستغير القري في القطاعات المختلفة.

وتحدث العقيد ممدوح فوزى عن أهمية المبادرة لأهلنا في القرى، وأهمية التطوع والتبرع بالوقت والجهد لخدمة أهلنا في كل مكان.



تلقى أعضاء المبادرة الرئاسية طلبات الأهالي والمواطنين الذين حضروا في الندوة، وذلك لفحصها، كما تم تلقي أسئلتهم للمسئولين خلال الندوة، وسط سعادة وترحاب من قبل المواطنين الذين شعروا لأول مرة بأن صوتهم مسموع، وأن المباردة الرئاسية ستغير حياتهم بشكل عام، وستخلق مستقبل أبنائهم وأطفالهم بشكل خاص، كما تطوع عدد كبير من الشباب الحاضرين ضمن فريق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

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