كاتب صحفى: سد «جوليوس نيريرى» كان حلمًا تنزانيًا ومصر حققته فى وقت قياسى

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، إن سد جوليوس نيريري هو حلم تنزاني كان معطلًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية استطاعت تحقيق هذا الحلم للشعب التنزاني.

وأضاف نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد» الخميس: «الدولة المصرية من خلال دبلوماسية الإعمار استطاعت أن تتواجد في القارة الإفريقية بالأفعال وليس فقط بالأقوال».

وتابع: «كانت هناك آليات عمل مصرية خلال الفترة الماضية لدعم فكرة دبلوماسية الإعمار، سواء من خلال وكالة شراكة من أجل التنمية، أو الوجود في مشروعات إقليمية مهمة جدًا في القارة الإفريقية، سواء طريق القاهرة كيب تاون والربط الكهربائي مع بعض دول الجوار الإفريقية مثل ليبيا والسودان».

رائف: هناك صحوة في تعزيز البنية التحتية الإفريقية من خلال الوجود المصري

وأشار إلى أن هناك مشروعات عديدة لمصر في قارة إفريقيا مثل الربط السككي مع السودان، موضحًا أن هناك نوعًا من أنواع الصحوة في تعزيز البنية التحتية الإفريقية من خلال التواجد المصري مع كل الدول الشقيقة في القارة.