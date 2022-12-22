أمطار متوسطة على كفرالشيخ.. وحركة الصيد مستمرة

شهدت مدينتا بلطيم والحامول في محافظة كفرالشيخ هطول أمطار متوسطة الشدة، اليوم الخميس، في أجواء غائمة، فيما استمرت حركة الصيد بشكلها الطبيعي في ميناء البرلس والبحر الأبيض المتوسط.

ونشرت مجالس المدن معداتها لرفع مياه الأمطار وتسليك البيارات والبلاعات إضافة لحملات النظافة اليومية.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من الشوارع، والأحياء وقرى المركز التي شهدت هطول أمطار، موجهًا بالاستمرار بالمتابعة المستمرة والتعامل الفوري في حالة عودة هطول الأمطار.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل أولًا بأول والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة.