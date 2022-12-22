الخميس 22 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أمطار متوسطة على كفرالشيخ.. وحركة الصيد مستمرة

كسح مياه الأمطار
كسح مياه الأمطار

شهدت مدينتا بلطيم والحامول في محافظة كفرالشيخ هطول أمطار متوسطة الشدة، اليوم الخميس، في أجواء غائمة، فيما استمرت حركة الصيد بشكلها الطبيعي في ميناء البرلس والبحر الأبيض المتوسط.

ونشرت مجالس المدن معداتها لرفع مياه الأمطار وتسليك البيارات والبلاعات إضافة لحملات النظافة اليومية.

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من الشوارع، والأحياء وقرى المركز التي شهدت هطول أمطار، موجهًا بالاستمرار بالمتابعة المستمرة والتعامل الفوري في حالة عودة هطول الأمطار.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، سحب مياه الأمطار بجميع مناطق المدينة والمداخل أولًا بأول والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة.

امطار الحامول بلطيم الصيد كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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