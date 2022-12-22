أخبار فاتتك|النفط يرتفع وهيئة قناة السويس تعقد مؤتمرًا صحفيًا

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

حالة الطقس اليوم الخميس 22 - 12 - 2022 ومناطق سقوط الأمطار

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المائل للبرودة اليوم الخميس – ثاني أيام فصل الشتاء رسميًا- مع توافر فرص سقوط الأمطار على بعض أنحاء الجمهورية مع نشاط الرياح، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية وسط عاصفة شتوية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالي، مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد ويتجه السفر للارتفاع في موسم لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

لجنة المسابقات تستقر على تأجيل مباراتين للأهلي بسبب مونديال الأندية

استقرت لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدورى الممتاز، برئاسة عامر حسين، على تأجيل مباراتين للأهلى خلال شهر فبراير المقبل بسبب مشاركة الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 22-12-2022

قفزات جديدة سجلتها أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع عيار 21 ليصل إلى 1780 جنيهًا، بعد أن أنهى تعاملات أمس الأربعاء عند 1740 جنيهًا، وكانت أسعار الذهب قد تراجعت إلى حدود 1600 جنيه للذهب عيار لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

اليوم.. هيئة قناة السويس تعقد مؤتمرًا صحفيًا عالميًا

أعلنت هيئة قناة السويس عن تنظيم مؤتمر صحفى عالمي، اليوم الخميس بمبنى المارينا بمدينة الإسماعيلية الجديدة، وتنظم الهيئة المؤتمر بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة، لإلقاء الضوء على حصاد عام ٢٠٢٢ وأبرز الإنجازات التي لاستكمال القراءة (اضغط هنا)