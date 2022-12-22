الخميس 22 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأمريكية وسط عاصفة شتوية

النفط
النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لليوم الرابع على التوالي، مع تزايد شح مخزونات الخام وزيت التدفئة ووقود الطائرات في الولايات المتحدة في الوقت الذي تجتاح فيه عاصفة شتوية البلاد ويتجه السفر للارتفاع في موسم العطلات.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا، أو ما يعادل 0.54 بالمئة، إلى 82.64 دولار، موسعة مكاسب بلغت نحو 2.7 بالمئة من الجلسة السابقة. 

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا، أو 0.63 بالمئة، إلى 78.78 دولار.
وقفزت عقود الخامين أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية تراجع مخزونات الخام الأمريكية بمعدل أكبر بكثير مما توقعه المحللون، إذ انخفضت 5.89 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر.
كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، خلافا لتوقعات ارتفاعها.
ويأتي انخفاض المخزونات مع توقع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة في ظل العاصفة الشتوية القوية التي تجتاح الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أيضا أن يرتفع استهلاك وقود الطائرات مع انتعاش السفر ما بعد جائحة فيروس كورونا مع حلول موسم عطلة نهاية العام.
وقال بادن مور، رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني "سوق النفط الخام متوازنة بشكل جيد".
وأضاف "بينما نتطلع إلى عام 2023، نرى أن إعادة الفتح في الصين، واستمرار التزايد المحتمل للطلب العالمي على وقود الطائرات (نحو مستويات 2019) سيؤدي لشح في أسواق الخام العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع".
ومع ذلك، فإن مخاوف الطلب الناتجة عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين والقلق من ركود عالمي قد تكبح العقود الآجلة للنفط.
وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء، إن الصين ربما تواجه صعوبة في الإحصاء الدقيق للإصابات فيما تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في الحالات.

اسعار النفط النفط مخزونات الخام الولايات المتحدة العقود الآجلة لخام برنت خام برنت

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