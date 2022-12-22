لجنة المسابقات تستقر على تأجيل مباراتين للأهلي بسبب مونديال الأندية

استقرت لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدورى الممتاز، برئاسة عامر حسين، على تأجيل مباراتين للأهلى خلال شهر فبراير المقبل بسبب مشاركة الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 1 فبراير وحتى يوم 11 من الشهر نفسه .

وتلقى الأهلى دعوة من جانب الإتحاد الدولى لكرة القدم، بشأن المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية بصفته وصيف النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يشارك الوداد المغربى حامل اللقب بصفته مستضيف للبطولة.

وتواجه لجنة المسابقات ازمة بشأن مباريات الأهلى هذه الفترة تحديداً، حيث يلتقي الأهلي مع حرس الحدود يوم 29 يناير فى اطار لقاءات الجولة السادسة عشر من الدورى، أي قبل انطلاق بطولة كأس العالم للاندية بيومين فقط، وكذلك يلتقى مع المقاولون العرب يوم 6 فبراير.

واستقر الرأى داخل رابطة الأندية على تأجيل مباراتين فقط للاهلى أمام حرس الحدود والمقاولون العرب، على أن يخوض الأحمر مباراته أمالم البنك الأهلي في الجولة الخامسة عشر يوم 24 يناير قبل السفر للمغرب من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للاندية .

وهناك اتصالات تجري خلال الساعات المقبلة بمسئولي الأهلي والزمالك من أجل الاتفاق على هذا الأمر، دون تأجيل مسابقة الدوري برمتها فى ظل ضيق الوقت أمام لجنة المسابقات التي ترغب في إنهاء المسابقة في موعدها قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك من أجل عدم مطالبة أي من الناديين بتأجيل مباراة القمة المقرر لها يوم 21 يناير في الجولة الرابعة عشر .

وأكد عامر حسين، رئيس لجنه المسابقات وعضر مجلس ادارة اتحاد الكرة، أن مشاركة الأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية، لم تكن في الحسبان، والأمر جاء مفاجئ.

وتابع "حسين" خلال تصريحات إذاعية:“الجدول أصبح من الصعب إنهاؤه في موعده المحدد 30 يونيو المقبل، وتأجيل مباراة يؤدي إلى تغيير الدوري بالكامل وليس الأهلي فقط”.

وأضاف عامر حسين:“هناك أزمة أخرى، وهو حال وصول الأهلي إلى نهائي كأس مصر، وهذا الأمر ليس في الحسبان أيضًا، بالإضافة لمباريات إفريقيا، كل هذا يُحدث خلخلة في نظام الدوري”.

وأكمل:“خلال شهر مارس المقبل، هناك مباراتين للمنتخب الأول ومباراتين للمنتخب الأولمبي، وبالتالي من الصعب إنهاء المسابقة كما كان محدد لها”.