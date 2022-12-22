حالة الطقس اليوم الخميس 22-12-2022 ومناطق تساقط الامطار

توقع خبراء الارصاد الجوية أن يسود الطقس المائل للبرودة اليوم الخميس – ثاني أيام فصل الشتاء رسميًا- مع توافر فرص سقوط الأمطار على بعض انحاء الجمهورية مع نشاط الرياح، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس اليوم الخميس ومناطق تساقط الأمطار.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أن يسود الطقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر ، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوافر فرص سقوط الأمطار السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحرى وخليج السويس وجنوب محافظة جنوب سيناء (حلايب-شلاتين ) على فترات متقطعة، تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية تتجه حالة الطقس خلال ساعات الليل للبرودة أوله بارد فى آخره على أغلب الأنحاء، مع استمرار تراجع درجات الحرارة على اغلب الانحاء وتسجل العظمي على القاهرة ١٩ درجة مئوية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة