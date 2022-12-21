الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة مع اليوم الأول لفصل الشتاء

الشتاء
الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم هو البداية الرسمية لفصل الشتاء ويستمر 3 أشهر تنتهي في مارس القادم.

انخفاض درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه مع بداية فصل الشتاء نشهد انخفاضًا في درجة الحرارة خلال فترات النهار والليل، والعظمى انخفضت على القاهرة الكبرى من 3 إلى 4 درجات، لأننا خلال هذه الأيام نسجل على القاهرة العظمى ما بين 20 و 19 درجة، فدرجات الحرارة خلال فترة النهار تنخفض، وتتراوح خلال الليل والصباح الباكر ما بين 14و13 درجة مئوية.

وطالبت بارتداء الملابس الشتوية خلال فترات النهار والليل، مشيرة إلى أن الانخفاض الأكبر في درجات الحرارة يكون في شهري يناير وفبراير. 

للأرصاد الجوية فصل الشتاء انخفاض درجات الحرارة القاهرة الكبرى الصباح الباكر فترات النهار

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