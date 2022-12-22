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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قفزة جديدة فى عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 22-12-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

قفزات جديدة سجلتها أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع عيار 21 ليصل إلى 1780 جنيها، بعد أن انهى تاملات أمس الأربعاء عند 1740 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت إلى حدود 1600 جنيه للذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – ثم عاود الاترافع مرة ثانية منذ عدة أيام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22 ديسمبر.

 

سعر الذهب اليوم 

  • سعر الذهب عيار 24 :بيع 1,989 جنيه شراء 2,034 جنيه.
  • الذهب عيار 22:بيع 1,823 جنيه شراء 1,865 جنيه.
  • الذهب عيار 21:بيع 1,740 جنيه شراء 1,780 جنيه.
  • الذهب عيار 18:بيع 1,491 جنيه شراء 1,526 جنيه.
  • الذهب عيار 14:بيع 1,160 جنيه شراء 1,187 جنيه.

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  • الذهب عيار 12:بيع 994 جنيها شراء 1,017 جنيه.
  • الأونصة من الذهب : بيع 61,845 جنيه شراء 63,266 جنيه
  • سعر الجنيه الذهب:  بيع 13,920 جنيه شراء 14,240 جنيه.
  • سعر كيلو الذهب:   بيع 1,988,571 جنيه شراء 2,034,286 جنيه.

 

سعر الذهب العالمي 

ارتفعت سعر الذهب العالمي،  واستقرت فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مدعومة بتوقعات تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفع سعر الذهب العالمي  في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1822.63 دولار للأوقية، بعدما ارتفع أكثر من واحد %  يوم الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

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وارتفعت سعر الذهب العالمي  بنحو 200 دولار منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين أواخر سبتمبر، إذ أثرت التوقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية الدولار

سعر الذهب في سوق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,447 جنيه$58.48
سعر الذهب عيار 221,326 جنيه$53.60
اسعار الذهب عيار 211,266 جنيه$51.17
اسعار الذهب عيار 181,085 جنيه$43.86
سعر الذهب عيار 14843.87 جنيها$34.11
سعر الذهب عيار 12723.31 جنيه$29.24
سعر الذهب عيار 9542.49 جنيه$21.93
اسعار أوقية الذهب44,990 جنيه$1,819
اسعار جنيه الذهب10,127 جنيه$409.34
اسعار كيلو الذهب1,446,623 جنيه$58,476

 

الذهب عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب كيلو الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عن قناة السويس

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