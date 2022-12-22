قفزة جديدة فى عيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 22-12-2022

قفزات جديدة سجلتها أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع عيار 21 ليصل إلى 1780 جنيها، بعد أن انهى تاملات أمس الأربعاء عند 1740 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت إلى حدود 1600 جنيه للذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – ثم عاود الاترافع مرة ثانية منذ عدة أيام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 22 ديسمبر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 :بيع 1,989 جنيه شراء 2,034 جنيه.

الذهب عيار 22:بيع 1,823 جنيه شراء 1,865 جنيه.

الذهب عيار 21:بيع 1,740 جنيه شراء 1,780 جنيه.

الذهب عيار 18:بيع 1,491 جنيه شراء 1,526 جنيه.

الذهب عيار 14:بيع 1,160 جنيه شراء 1,187 جنيه.

الذهب عيار 12:بيع 994 جنيها شراء 1,017 جنيه.

الأونصة من الذهب : بيع 61,845 جنيه شراء 63,266 جنيه

سعر الجنيه الذهب: بيع 13,920 جنيه شراء 14,240 جنيه.

سعر كيلو الذهب: بيع 1,988,571 جنيه شراء 2,034,286 جنيه.

سعر الذهب العالمي

ارتفعت سعر الذهب العالمي، واستقرت فوق مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) مدعومة بتوقعات تباطؤ رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفع سعر الذهب العالمي في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1822.63 دولار للأوقية، بعدما ارتفع أكثر من واحد % يوم الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.

وارتفعت سعر الذهب العالمي بنحو 200 دولار منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين أواخر سبتمبر، إذ أثرت التوقعات بشأن إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من وتيرة رفع أسعار الفائدة على جاذبية الدولار

سعر الذهب في سوق المال