الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسرة المقتولة على يد ابنتها ببورسعيد: لم نوكل أحد والمحامية جزاها الله خير

نورهان
نورهان

كشفت أسرة قتيلة بورسعيد على يد ابنتها وصديقها ببورسعيد، أنها لم توكل أحد للفتاة المتهمة وذلك بعد تصريحات صرحت بها محامية.

واستمعت أسرة داليا سمير المقتولة على يد ابنتها وعشيقها في محافظة بورسعيد بعد أن كشفت أمر العلاقة التي بينهما، إلى تصريحات المستشارة داليا الفضالي بشأن لقائها بابنتهم في محبسها وتولي الدفاع عنها، وذلك عن طريق الإعلام.

وعلقت الأسرة علي تصريحات المستشارة قاضية الأحداث السابقة، أنهم لم يحرروا أي توكيلات رسمية، ولم يوكلوا أحدًا للدفاع عن ابنتهم، كما أنهم لم يتلقوا أي اتصالات هاتفية أو زيارات من المستشارة التي ظهرت في الإعلام.

ابنتهم 15 يوم ا على ذمة اسرة قتيل اتصالات هاتفية اعترافات المتهم

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وائل لطفي

عن قناة السويس

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