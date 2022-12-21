الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه من الإتجار في المخدرات

مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا، مقيمين بمحافظة الشرقية.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والدراجات النارية، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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