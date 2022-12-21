الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جاد القاضي: تواجد الكثير من السياح أمام معبد الكرنك لرؤية تعامد الشمس

معبد الكرنك
معبد الكرنك

قال جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إنه بالتعاون مع وزارة الآثار تم عمل ندوة تثقيفية بمكتبة الأقصر من أجل توزيع عدد من التلسكوبات الصغيرة لرصد ظاهرة تعامد الشمس على بهو الأعمدة بمعبد الكرنك. 

تعامد الشمس على الأعمدة

وأكد الدكتور جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان هناك لفيف من السياح الأجانب والعرب أمام معبد الكرنك اليوم لرؤية هذا التعامد الأثري الفريد.

الظواهر الفلكية 

وأضاف في حديثه، أنه يجب تثقيف المجتمع بصورة أكبر من ذلك لرؤية تلك الظواهر الفلكية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببراعة المصري القديم ومدى تمكنه من أدوات وعلم الفلك.

جاد القاضي تعامد الشمس الحياة اليوم الحياة رئيس معهد البحوث الفلكية

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