جاد القاضي: تواجد الكثير من السياح أمام معبد الكرنك لرؤية تعامد الشمس

قال جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية، إنه بالتعاون مع وزارة الآثار تم عمل ندوة تثقيفية بمكتبة الأقصر من أجل توزيع عدد من التلسكوبات الصغيرة لرصد ظاهرة تعامد الشمس على بهو الأعمدة بمعبد الكرنك.

تعامد الشمس على الأعمدة

وأكد الدكتور جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان هناك لفيف من السياح الأجانب والعرب أمام معبد الكرنك اليوم لرؤية هذا التعامد الأثري الفريد.

الظواهر الفلكية

وأضاف في حديثه، أنه يجب تثقيف المجتمع بصورة أكبر من ذلك لرؤية تلك الظواهر الفلكية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً ببراعة المصري القديم ومدى تمكنه من أدوات وعلم الفلك.