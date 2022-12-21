الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإفراج عن 6 جنود من جيبوتي احتجزهم متمردون منذ أكتوبر

الجيش الجيبوتي
الجيش الجيبوتي

أكدت الحكومة الإثيوبية أنه تم الإفراج عن 6 جنود من جيبوتي، احتجزهم المتمردون منذ الهجوم على ثكنتهم في السابع من أكتوبر الماضي، بعد أن شاركت إثيوبيا في المفاوضات لإطلاق سراحهم.

وقالت "جبهة إعادة الوحدة والديموقراطية المسلحة" التي تصفها حكومة جيبوتي بـ"الجبهة الإرهابية" في بيان لها الأربعاء، نقلته وكالة "فرانس برس": "قررنا تسليم الجنود الذين سقطوا بين أيدينا انطلاقا من حرصنا على عدم إدامة المعاناة والقلق لدى عائلات العسكريين الأسرى، وعلى عدم احتجاز مواطنين جيبوتيين".

وأكدت الخارجية الإثيوبية، أن حكومة جيبوتي تسلمت العسكريين المحتجزين، مشددة على أن البلدين يعملان معا لتعزيز التعاون على صعيد السلام والأمن.

وقتل سبعة جنود جيبوتيين وفقد ستة آخرون خلال هجوم في اكتوبر الماضي على قاعدة غارابتيزان في شمال هذا البلد الصغير في القرن الإفريقي.

وحمّلت وزارة الدفاع في بيان لها،  "جبهة إعادة الوحدة والديموقراطية المسلحة" التي وصفتها بـ"المجموعة الإرهابية" مسؤولية الهجوم الذي استهدف قاعدة في غارابتيسان في شمال الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي.

وقالت "رغم حقيقة أن جنودنا دافعوا عن أنفسهم ببسالة، تسبب هذا الهجوم بمقتل سبعة من جنودنا وجرح أربعة وفقدان ستة".

وأضافت "هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد"، مشددة على أنها تبذل ما أمكنها لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين.

وخاضت "جبهة استعادة الوحدة والديموقراطية" تمردا ضد الحكومة العام 1991، مؤكدة انها تدافع عن مصالح مجموعة عفار الاثنية ضد مجموعة العيسى.

جبهة إعادة الوحدة والديموقراطية المسلحة جيبوتي الجيش الجيبوتي الإفراج عن 6 جنود الحكومة الإثيوبية مفاوضات

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وائل لطفي

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