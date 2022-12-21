المتحدثة السابق لـ«البيت الأبيض» تكشف سبب زيارة الرئيس الأوكراني للولايات المتحدة

كشفت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الأربعاء، عن أسباب زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة.

وقال “يساكى” فى تغريدة له عبر "تويتر": “تعود زيارة زيلينسكى إلى انخفاض الدعم الأمريكي لكييف”.

وتابعت: "لم يكن زيلينسكي ليقوم بهذه الرحلة إذا لم يتراجع الدعم الأمريكي".

ولفتت المتحدثة السابقة للبيت الأبيض، إلى أنه خلال الزيارة، سيحاول زيلينسكي مرة أخرى بيع هذا الموضوع للكونجرس والمجتمع.

وفى السياق ذاته، ذكرت صحيفة بوليتيكو، أن زيارة زيلينسكي، للولايات المتحدة، المقررة اليوم الأربعاء، شكلت صدمة لكبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي البيت الأبيض يتوقعون، أن يحاول “زيلينسكي”، و"بايدن" التأثير على الكونجرس لتقديم المزيد من المساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، لافتة إلى أن التخطيط لهذه الزيارة تم خلف الكواليس من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين، منذ عدة أسابيع.

الرئيس الأوكرانى يغادر كييف متوجها إلى الولايات المتحدة ويلتقي بايدن

وغادر الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الأربعاء، كييف، متوجها إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية.

وقال زيلينسكي، في تغريدة له عبر “تويتر”: "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز المرونة والقدرات الدفاعية لأوكرانيا.. وعلى وجه الخصوص، سنناقش أنا والرئيس الأمريكي جو بايدن التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وسألقي أيضا خطابا في الكونجرس وسأعقد عددا من الاجتماعات الثنائية".