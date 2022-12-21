الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع مبيعات المنازل فى الولايات المتحدة للشهر العاشر

المنازل
المنازل

تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة للشهر العاشر على التوالي في (نوفمبر)، ممتدة سلسلة قياسية مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري وضيق المخزون، وفقًا لبيانات الصناعة الصادرة يوم الأربعاء.

كان قطاع العقارات في الولايات المتحدة - وهو مجال حساس للفائدة - يترنح بعد أن رفع البنك المركزي سعر الإقراض القياسي عدة مرات هذا العام لكبح التضخم المتصاعد وتهدئة أكبر اقتصاد في العالم.

أدت الزيادات السريعة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما أدى بدوره إلى إخراج العديد من المشترين من سوق الإسكان الرئيسية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) في أحدث تقرير لها، في الشهر الماضي، انخفضت مبيعات جميع أنواع المنازل والشقق الخاصة بنسبة 7.7٪ عن أكتوبر.

وقالت الجمعية إن هذا رفع وتيرة المبيعات إلى معدل سنوي قدره 4.1 مليون في نوفمبر، معدلة موسميا، بانخفاض 35.4 في المائة عن العام الماضي.

قال كبير الاقتصاديين في NAR ، لورانس يون في بيان: "في الأساس، تم تجميد سوق العقارات السكنية، على غرار نشاط المبيعات الذي شوهد خلال عمليات الإغلاق الاقتصادي لـ Covid-19 في عام 2020".

وأكد أن السبب الرئيسي هو الارتفاع السريع في معدلات الرهن العقاري، وضرب القدرة على تحمل التكاليف لمشتري المنازل وخفض حوافز مالكي المنازل لإدراج عقاراتهم.

بلغ متوسط ​​الخيار الشائع المتمثل في الرهن العقاري بمعدل ثابت لمدة 30 عامًا 6.3 في المائة اعتبارًا من منتصف ديسمبر، وفقًا لشركة تمويل القروض العقارية فريدي ماك، أي ما يقرب من ضعف المعدل قبل عام.

وقال يون إن مخزون المساكن المتاح "يظل بالقرب من أدنى مستوياته التاريخية".

وتابع أن معدلات الرهن العقاري ظلت تنخفض لمدة خمسة أسابيع متتالية، مما يشير إلى أن السوق قد تذوب.

وقال للصحفيين إن المبيعات قد تنقلب في غضون شهر أو شهرين ، مضيفا أن المزيد من المعروض يتدفق إلى السوق.

ولكن في الوقت الحالي، قال يون إن سوق الإسكان "من الواضح" أنه يمر بمرحلة ركود.

وأظهرت بيانات NAR أن متوسط ​​سعر المساكن عبر أنواع المساكن كان 370.700 دولار في الشهر الماضي ، ولا يزال 3.5 في المائة أعلى من نفس الفترة من عام 2021.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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