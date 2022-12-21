لخدمة 182 ألف مواطن.. إنشاء محطة صرف صحي شمال قنا بتكلفة 8 ملايين جنيه

عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطوير شبكات الصرف الصحي في مختلف المحافظات، كما قامت الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التنمية المحلية، من إنشاء محطات جديدة للصرف صحي؛ الأمر الذي ساعد في اكتساب الأهالي صحتهم بعدما تدهورت بسبب انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تراكم مياه الصرف أمام منازلهم .

لذلك قامت الحكومة المصرية بإنشاء محطة صرف صحي شمال مركز قنا بتكلفة 8 مليون جنيه لخدمة 182 ألف مواطن وذلك ضمن تنفيذ برنامج تنمية الصعيد والذي ينفذ حاليا في محافظة قنا، حيث تم بدء أعمال الإنشاء في أبريل 2019 والانتهاء منه في سبتمبر 2022 الماضي .

ويتكون المشروع من محطة معالجة قدرة 15000م3/يومًا، لتخدم مزرعة شجرية، وثلاث محطة رفع، وشبكات صرف صحي وخطوط طرد وتوصيلات منزلية، وكانت تلك الجهود التي تقوم بها الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين والارتقاء بهم لأفضل مستوى معيشي واجتماعي.