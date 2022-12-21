«غسيل أموال».. سبب تصدر الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا الترند

تصدَّرت الممثلة اللبنانية ستيفاني صليبا، مؤشرات البحث «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، بعد دقائق من ظهورها في فيديو مصوّر لها، نشرته على حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف من خلاله تفاصيل التحقيق معها في قضية غسيل الأموال، وذلك للمرة الأولى بعد خضوعها لتحقيقات عاجلة وفق وسائل إعلام لبنانية.

وتعدّ ستيفاني من أبرز الإعلاميين والممثلين اللبنانيين، ولدت في مزيارة، و درست مجال حقوق التأمين في جامعة بيروت العربية.

وبدأت الممثلة اللبنانية حديثها في الفيديو المصور التي نشرتها على حسابتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بكلمة شكر لكل من دعمها من زملاء ممثلين وصحافيين بالإضافة إلى أهلها وأصدقائها وفريق عملها، مؤكدةً أنَّها تشعر بالقوة حين اكتشفت أن هناك من يرى الحقيقة تمامًا كما هي.

وقالت: «أول شيء أشكر كل الأشخاص اللي تعاطفوا معي وساندوني في هذه المحنة، إن كانوا ممثلين، صحفيين، عائلتي، أصحابي، الناس اللي بشتغل معاهم، شكرا أنتوا قويتوني».

وتابعت ستيفاني صليبا: «واللي قواني أكتر، قد أيه في ناس شايفين الحقيقة مثل ما هي وعلى قد حجمها، كمان بقول لكم شكرا.. أنا واجهت ظلم كتير كبير، بس واجهته بثقة، بقوة، لأن ضميري كتير مرتاح، وأنا ما عندي أي شيء أخاف منه».

وأضافت: «أكيد طلع أصوات وأشخاص حتى يشوهوا سمعتي، يكذبوا، يفتروا، يقولوا أشياء عني وعن لساني، بس أنا ما رديت، لأن بعرف أن كل واحد عنده أجندة خاصه به، وأوقات في أجندات شخصية وأنا بعرف هذا الشيء جيدا».

واختتمت: «على كل حال ما رديت ولا هرد، وكل اللي بقوله إن الوقت كفيل أنه يبين الحق، الحق رح يرجع والظلم ما بيدوم».

الجدير بالذكر أنَّ ستيفاني صليبا بدأت مسيرتها الفنية منذ 2013 كمقدمة برنامج «أغاني أغاني» على إم تي في اللبنانية، بينما كان أول عمل فني لها كممثلة كان في 2016 في مسلسل (مثل القمر)، ثم بعدها عملت في سوريا: مسلسل (صرخة روح الجزء الرابع) عام 2016، و (شبابيك) في 2017، وشاركت عام 2018 في فوق السحاب بدور تاليا التي تتكلم الروسية كأول عمل لها في مصر، وكانت عام 2015 قد انسحبت من مسلسل أمير الليل قبل البدء بتصويره.