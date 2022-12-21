«موتسيبي» يثني على أداء منتخبات إفريقيا في مونديال 2022

ويتحدث عن مستقبل دوري السوبر والمرشحين لاستضافة أمم إفريقيا 2025

عبر الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن سعادته البالغة بالأداء الرائع الذي ظهرت عليه منتخبات القارة السمراء، في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بقطر، مشيرا إلى أن أداء تلك المنتخبات سيساعد في تحسين جودة كرة القدم في القارة.



وقال موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بجوهانسبرج: "إفريقيا يجب أن تفخر بأداء كل منتخباتها التي شاركت في كأس العالم لكرة القدم، الذي اختتم مؤخرًا وليس المغرب فقط.



وتابع: " أداء الدول الإفريقية في مونديال قطر سيساعد في تحفيز وتحسين جودة كرة القدم في القارة".



ويري رئيس «كاف»، أن دولة أفريقية بإمكانها أن تتقدم خطوة إلى الأمام في كأس العالم المقبلة.



وأضاف موتسيبي، أن أداء منتخب كرواتيا في النسختين السابقتين لنهائيات كأس العالم يجعله يعتقد أن أي دولة أفريقية يمكن أن تقلدها بل وتذهب إلى أبعد من ذلك بالفوز بالبطولة.



وأشار موتسيبي، إلى أنه يتمني أن يحقق منتخبًا إفريقيا لقب كأس العالم المقبلة التي ستقام عام 2026.



وأشاد موتسيبي، بالمستوى الرائع الذي قدمه منتخب المغرب في كأس العالم الأخيرة، بعد تحقيقه المركز الرابع في البطولة.

وقال رئيس «كاف»: "نجاح المغرب لم يكن مصادفة.. يجب أن يستلهم نجاح المغرب العديد من البلدان الأفريقية"، مطالبًا الجميع بالعمل على الاستثمار في تحسين كرة القدم.



وأضاف: "أنا واثق من أن المغرب سوف يستمر في ذلك الأداء الجيد."



وتحدث موتسيبي، عن مشروع دوري السوبر الإفريقي، والذي قام «كاف» بتدشينه مؤخرًا.



وقال موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي: " تدشين دوري السوبر الإفريقي سيساعد في زيادة رواتب اللاعبين والفرق لتصبح أكثر تنافسية".



وأشار رئيس «كاف»، إلى أن أندية كثيرة طلبت الاشتراك في تلك البطولة، موضحًا أن كل فريق سيحصل على 2 مليون دولار بمجرد مشاركته في دوري السوبر الإفريقي.



وأضاف موتسيبي أنه سيتم الإعلان عن مستقبل الدوري الإفريقي الممتاز في الوقت المناسب.



وعن أزمة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع شركة لاجاردير الفرنسية، التي تعد صاحبة حقوق بث بطولات «كاف»، على خلفية فسخ التعاقد بين الطرفين في عام 2019، قال باتريس موتسيبي: "لقد قمنا بحل الخلاف القانوني مع لاجاردير، لكن الاتفاق سري ولسنا في وضع يسمح بالكشف عن التفاصيل".



وتحدث رئيس «كاف» عن المرشحين لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد سحب التنظيم من غينيا.

وقال موتسيبي: "ثمان دول تقدمت بعروض لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2020، من بينها ثلاث دول تقدمت بملفات مشتركة للتنظيم".



وأوضح موتسيبي: " طلبنا من تلك الدول ملفاتها للترشح طبقًا للشروط والمواصفات التي وضعها «كاف» وتأكدتنا من أن تلك الشروط مطابقة لما هو موجود على أرض الواقع".

