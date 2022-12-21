جامعة المنوفية تتسلم 200 فدان بمدينة السادات لتنفيذ توسعات بالجامعة

تم اليوم استلام ٢٠٠ فدان بمدينة السادات تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية لتخصيص هذه المساحة لتنفيذ توسعات جامعة المنوفية، شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والمهندس رجب سالمان رئيس جهاز تنمية مدينة السادات مراسم استلام ال ٢٠٠ فدان بمدينة السادات لصالح جامعة المنوفية، بنظام نقل الأصول لصالح الجامعة.

أعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بتحقيق حلم جديد وإنجاز كبير لجامعة المنوفية فى ظل دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة، وراعى تطوير منظومة التعليم العالي مما أحدث طفرة هائلة وتطور غير مسبوق فى مجالات التعليم، ودعم وتبني التوسع فى الانشاءات الجامعية لفتح برامج وكليات وتخصصات مستحدثة مما أدى إلى تطور أداء الجامعات وتقدمها فى التصنيفات العالمية.

ويتقدم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه لجامعة المنوفية، والموافقة على تخصيص ٢٠٠ فدان بمدينة السادات لتنفيذ توسعات جامعة المنوفية لتكون ظهير ومتنفس للجامعة تقيم عليها جامعة المنوفية التكنولوجية (بمساحة ٤٠ فدان) لخدمة ١٨٠٠ مصنع بمدينة السادات، وامتداد جامعة المنوفية الأهلية (بمساحة ٣٥ فدان)، عدد ٦ مراكز طبية متخصصة (بمساحة ٥٠ فدان) تضم تخصصات علاجية مختلفة، ومراكز أخرى مستجدة، والكليات الجديدة وفقا للخطة الاستراتيجية (فنون جميلة، السن، وما يستجد من كليات) (بمساحة ٢٠ فدان)، ومزارع بحثية تعليمية (بمساحة ٣٠ فدان)، بالإضافة إلى مباني للخدمات.

كما يتقدم رئيس الجامعة بخالص الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمجهوداتهم فى تحقيق هذا الإنجاز الهام لجامعة المنوفية، والإسهام فى تحقيق استراتيجية جامعة المنوفية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتوجه نحو الجمهورية الجديدة، والشكر لكل من ساهم فى تحقيق هذا الحلم.

وحضر مراسم تسليم الأرض الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، الدكتور أسامة مدني عميد الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

كما حضر أيضا نواب رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، المحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، الدكتور خالد الحسينى مدير مركز الاستشارات الهندسية، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية، السيد/ خالد عجور مدير عام العلاقات العامة والإعلام، المهندس ربيع صلاح مدير المشروعات، السيد/ كمال عبد الحى من الشئون القانونية، السيد/ طارق هجرس من شئون العاملين.

وقام بالقياس والتحديد المساحي وتوقيع حدود وأركان المساحة المخصصة فريق مساحي من قسم الجغرافيا والجيوماتكس من كلية الآداب تحت إشراف الدكتور إسماعيل يوسف أستاذ الجيوماتكس وعضو لجنة الاستلام، ويضم الفريق المساحي من الهيئة المعاونة والفننين والطلاب الدكتور صلاح دياب والدكتور محمد عبد الرؤوف، وأحمد محيي الدين، ومحمود شمس الدين، ومصطفى اللحلح، واحمد رزق.