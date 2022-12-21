جداول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل الوزارة، جدول امتحانات رابعة وخامسة ابتدائي كفر الشيخ ترم أول في العام الدراسي 2022-2023، والتي من المقرر أن تبدأ في 14 يناير المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة حفاظا على صحة وسلامة كافة الطلاب.

ويتمثل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 بمحافظة كفر الشيخ، في التالي: يوم السبت 14 مادة اللغة العربية والخط والإملاء + مادة التربية الدينية، ويوم الأحد 15 يناير: مادة العلوم + مادة المهارات المهنية، ويوم الاثنين 16 يناير : مادة الدراسات الاجتماعية + مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخيرا يوم الثلاثاء 17 يناير: مادة اللغة الإنجليزية + مادة الرياضيات.

ويتمثل جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للفصل الأول من العام الدراسي 2022-2023 بمحافظة كفر الشيخ، في التالي: يوم السبت 14 يناير : مادة اللغة العربية والخط والإملاء + مادة التربية الدينية، و يوم الأحد 15 يناير: مادة العلوم + مادة المهارات المهنية، و يوم الاثنين 16 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية + مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و يوم الثلاثاء 17 يناير: مادة اللغة الإنجليزية، وأخيرا يوم الأربعاء 18 يناير يؤدي الطلاب مادة الرياضيات.

ومؤخرا، كرم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ 46 معلما وطالبا، وموجها الفائزين بالمراكز من الأول حتى العاشر على مستوى الجمهورية في المسابقات الفنية والنشاط الصيفي بجميع الإدارات التعليمية، وحصلت إدارة فوة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مراكز تنمية القدرات والمبدعين.

كما تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة، والالتقاء بالطلاب ومحاورتهم فيما دروسه من موضوعات.

وتفقد مرحلة رياض الأطفال، وفصول الصف الرابع والخامس الابتدائي، وتابع امتحان الطلاب في المهام الادائية، كما تفقد حجرة التطوير التكنولوجي والمكتبة ومعمل العلوم والحاسب الآلي.