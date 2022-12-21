الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

هل اخترقت القواعد؟.. كيت ميدلتون ترتدى نفس لون زى الملكة إليزابيث 5 مرات (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في المسلسل الوثائقي "هاري وميجان" على شبكة Netflix ، قالت ميجان ماركل دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري إن البروتوكول الملكي يفرض على أفراد العائلة عدم ارتداء نفس لون زى الملكة أو الأفراد  ذوي الرتب الأعلى.

وأضافت خلال حلقات المسلسل: "نادراً ما كانت ترتدي نفس اللون" أثناء وجودها في المملكة المتحدة بسبب القواعد المتعلقة بألوان الزي في الظهور العام ، حسبما أفادت ريبيكا كوهين من Insider و Amanda Krause ، مؤكدة أنه لا يمكنك ارتداء نفس لون صاحبة الجلالة، إذا كان هناك حدث جماعي، ولكن بعد ذلك ، يجب أن لا ترتدي أبدًا نفس اللون الذي يرتديه أحد كبار أعضاء العائلة

وعلى النقيض ، يبدو أن كيت ميدلتون قد ارتدت نفس لون زى الملكة إليزابيث في عدة مناسبات، نرصدها خلال التقرير التالي:

قبل خطبتها للأمير وليام ، كادت “كيت” تتطابق مع زى الملكة في معطف أحمر من جورجيو أرماني  بموكب سوفرين في الأكاديمية العسكرية الملكية عام 2006 ، وفقًا لما ذكرته المرآة .

في عام 2014 ، ارتدتا كيت والملكة ملابس متناسقة باللون الأزرق الباهت بفرقة Trooping the Colour، تم تصميم فستان كيت بواسطة ألكسندر ماكوين ، حسب مجلة Elle .

في Trooping the Colour عام 2018 ، نسقتا الملكة إليزابيث وكيت باللون الأزرق الفاتح.

وأفادت تاون آند كانتري أن كيت ارتدت فستانًا أزرق من ألكسندر ماكوين وقبعة من جولييت بوتريل،فيما ارتدت الملكة إليزابيث ظلًا أغمق قليلاً.

ارتدتا ألوانًا متشابهة في خدمات عيد الفصح في St George's Chapel عام 2019.

صمم ألكساندر ماكوين بدلة كيت الناضجة ، بينما ارتدت الملكة معطفًا وقبعة باللون الأزرق السماوي.

ارتدت كل من كيت والملكة إليزابيث اللون الأزرق في سباق Royal Ascot عام 2019.

أفادت هاربرز بازار أن كيت قامت بإقران فستان إيلي صعب بقبعة فيليب تريسي .

ليس من الواضح ما إذا كانت كيت قد خرقت البروتوكول الملكي من خلال المطابقة مع الملكة في هذه المناسبات ، أو ما إذا كانت سياسة الألوان التي استشهدت بها ميغان ليست ، في الواقع ، قاعدة فعلية يجب على جميع أفراد العائلة المالكة اتباعها.

 

خلال حلقات المسلسل ميجان ماركل المسلسل الوثائقي هاري وميجان الملكة إليزابيث لون الملكة إليزابيث للأمير وليام

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وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

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