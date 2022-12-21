طرح البوستر الدعائي لفيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» استعدادا لعرضه

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “نبيل الجميل أخصائي تجميل” للنجم محمد هنيدي البوستر الدعائي الثاني والرسمي للفيلم المقرر انطلاقه في دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي يوم 28 ديسمبر الجاري.

وبدأت الشركة المنتجة للعمل في الحملة الترويجية له استعدادا لطرحه بدور السينما، حيث تزينت قاعات السينما بالبوسترات الرسمية للفيلم إضافة إلى البرومو التشويقي للعمل، كما بدأ نجوم الفيلم في الترويج له عبر صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

يعرض فيلم "دكتور جميل أخصائي تجميل" للنجم محمد هنيدي، ضمن منافسات موسم رأس السنة، ومن المقرر طرحه 28 ديسمبر بجميع دور العرض.

قصة فيلم نبيل الجميل

تدور أحداث العمل في إطار كوميدي بحت، ويجسد “هنيدي” خلاله دور طبيب تجميل ويقع في بعض المشاكل الكوميدية، وتجسد دور شقيقته الفنانة رحمة أحمد التي تظهر بدور مساعدته ضمن الأحداث.

أبطال فيلم نبيل الجميل

فيلم "نبيل الجميل" تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، حجاج عبد العظيم، أحمد فؤاد سليم، ضياء المرغني، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

في سياق آخر، يستعد النجم محمد هنيدي لاستئناف تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه السينمائي “الجواهرجي” لطرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

فيلم “الجواهرجي” يشارك في بطولته منى زكي، لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، العمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.