رئيس الوزراء العراقى: قمة بغداد الثانية منطلق لتنمية اقتصادية وشراكة جادة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، أن قمة بغداد الثانية التي استضافتها الأردن "أكدت دور العراق المحوري بالمنطقة والعالم، وأنها ستكون منطلقًا لتنمية اقتصادية وشراكة جادّة مرتكزها بغداد السلام".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئيس الوزراء العراقي قوله -عقب عودته إلى العاصمة العراقية بغداد- إنه يشكر كل الدول المشاركة في قمة بغداد الثانية في الأردن، وتأكيده أن العراق سيواصل العمل مع الأشقّاء والأصدقاء لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية لخدمةً الشعب العراقي.