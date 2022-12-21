شرطة التموين تضبط 651 قضايا حجب سلع غذائية ومواد بناء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (651) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير غذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (10 طن مواد بناء "أسمنت"- 9,750 طن دقيق أبيض "عينى" –13,106طن "سلع ومواد غذئية متنوعة " - 8959 عبوة سجائر).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.