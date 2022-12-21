ضبط 6 قضايا في مجال حجب السلع الاستراتيجية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (6) قضايا فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (29,272 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 36,230 طن دقيق أبيض - 7440 لتر زيت طعام).

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.