الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«مارادونا شجّع من السماء».. رسالة مؤثرة من ميسى بعد التتويج بكأس العالم

ميسي
ميسي

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إن الأسطورة الراحل دييجو مارادونا شجع الفريق من السماء، وذلك بعد فوز فريقه بلقب كأس العالم لكرة القدم على حساب المنتخب الفرنسي في نهائي البطولة.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني 36 عامًا من الانتظار ليخطف اللقب الثالث له في كأس العالم بالفوز على فرنسا 4 - 2 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3 - 3 في ملعب لوسيل.

واكتسب هذا الفوز صبغة عاطفية كبيرة، لا سيما أنه الأول للمنتخب الأرجنتيني منذ وفاة مارادونا، الذي سبق له قيادة الأرجنتين للفوز بلقب البطولة عام 1986 في المكسيك، وتوفي في نوفمبر 2020.

وكتب ميسي رسالة عبر منصة تبادل الصور "إنستجرام" قال فيها: "كنت أحلم دائمًا بأن أكون بطل العالم ولم أرغب في التوقف عن المحاولة، رغم أنني أعلم أنني لا استسلم أبدًا".

وأضاف: "هذه الكأس أيضًا لكل من لم ينجحوا في الفوز في البطولات السابقة من كأس العالم التي خضناها، مثل نسخة عام 2014 في البرازيل، حيث كان الجميع يستحقون الفوز بها وقاتلوا حتى النهاية وكانوا يريدون الفوز بها مثلي تمامًا".

وتابع ميسي: "إنه أيضًا من دييجو الذي شجعنا من السماء".

وأوضح ميسي: "ولكل الذين قضوا وقتًا طويلًا وهم يدعمون المنتخب الوطني بدون النظر كثيرًا إلى النتيجة، لكننا دائمًا كانت لدينا الرغبة وحتى في الأوقات التي لم تكن الأمور تسير وفق ما نريد".

وواصل: "في الكثير من الأوقات يكون الفشل جزءًا من الرحلة والتعلم وبدون خيبات الأمل لا يأتي النجاح".

واختتم ميسي رسالته قائلًا: "شكرًا لكم جميعًا من القلب، هيا بنا يا أرجنتين".

 

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز اليوم الثلاثاء عن إجازة وطنية حتى يتمكن جميع أفراد الشعب من الاحتفال باللقب الثالث في كأس العالم.

ميسى مارادونا كأس العالم فرنسا ليونيل ميسى

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