«العتبانى» حكمًا لمواجهة المصرى والمقاولون غدًا بدورى رابطة الأندية المحترفة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء حكام مواجهة الغد، في الدوري المصري الممتاز.

وتختتم، غدًا الأربعاء، منافسات الجولة الثامنة من دوري رابطة الأندية المحترفة المصرية، بإقامة مواجهة يتيمة تجمع بين المصري البورسعيدي والمقاولون العرب، في تمام الخامسة مساء على استاد السويس الجديد.

طاقم تحكيم مباراة المصري والمقاولون بدوري رابطة الأندية المحترفة

ويقود مباراة المصري والمقاولون العرب، طاقم مكون من محمد العتباني حكمًا للساحة، ويعاونه هاني خيري حكمًا مساعدًا أول، ومحمود رضا حكمًا مساعدًا ثانيًا، وعلي السعيد حكمًا رابعًا، بينما يتولى تقنية الفيديو كل من عبدالعزيز السيد ويساعده أحمد صلاح.

طاقم تحكيم مباراة المصري والمقاولون بدوري رابطة الأندية المحترفة

القنوات الناقلة لمباراة المصري والمقاولون بدوري رابطة المحترفين

تنقل مباراة المصري والمقاولون العرب، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

موقف المصري والمقاولون بجدول ترتيب المسابقة

يحتل المصري المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط، يسبقه المقاولون العرب ثامنًا برصيد 10 نقاط.

نتائج مباريات الجولة الثامنة أمس "الإثنين"

يذكر أن منافسات الجولة الثامنة بدوري رابطة الأندية المحترفة، قد انطلقت أمس، الإثنين، بإقامة 4 مباريات.

ففي تمام الثالثة إلا الربع عصرًا، حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة سيراميكا كليوباترا والداخلية، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

أما في الخامسة مساء، أحكم الاتحاد السكندري قبضته على ديربي الإسكندرية بهدفين نظيفين في مرمى شقيقه الأصغر سموحة على استاد الإسكندرية.

وفي نفس التوقيت واصل فيوتشر اقتحامه المربع الذهبي بهدف نظيف في شباك غزل المحلة، على استاد "السلام وي".

أما في السابعة مساء وتحديدًا على استاد الدفاع الجوي، حقق بيراميدز فوزًا هامًا على حساب أسوان بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم الثلاثاء

بينما جاءت نتائج مباريات اليوم، الثلاثاء، كالتالي، البداية في الثالثة إلا الربع عصرًا، وتمكن الإسماعيلي من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف، على استاد بتروسبورت، في مباراة شهدت 3 حالات طرد والرجوع لتقنية الفيديو 3 مرات أيضًا، وضربة جزاء للإسماعيلي ومثلها لإنبي.

أما في الخامسة مساء، نجح الأهلي في الحفاظ على قمته بهدفين مقابل هدف في شباك فاركو بصعوبة شديدة جدًا، على استاد برج العرب بالإسكندرية، وفي نفس التوقيت أيضًا حقق طلائع الجيش فوزًا هامًا على حساب البنك الأهلي بنتيجة 1-0، على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

بينما كان الختام مع اكتساح الزمالك لحرس الحدود برباعية نظيفة على استاد القاهرة الدولي، ليواصل مطاردته للأهلي على قمة الدوري، ويصبح الفارق بينهما نقطتين فقط.