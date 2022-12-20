ذهب أرض الفيروز.. افتتاح النسخة الأولى من مهرجان جنوب سيناء الدولي

انطلق حفل افتتاح النسخة الأولى من مهرجان جنوب سيناء الدولي تحت شعار سيناء الأرض الذهبية وذلك بدءًا من اليوم وحتى 28 من ديسمبر 2022.

جاء الإفتتاح بحضور، اللواء عبد الفتاح حلمي، نائبا لللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، كريم نوار، رئيس ومؤسس المهرجان والفنان عبد الرحيم حسن، مدير عام المهرجان، الفنانة وفاء الحكيم أمين عام المهرجان ونائب رئيس المجلس الأعلى للمهرجان، والفنان احمد فؤاد سليم ضيف شرف المهرجان، وناصر عبد المنعم، رئيس لجنه تحكيم المهرجان وعدد من الوفود من الدول المشاركة في النسخة الاولى من مهرجان جنوب سيناء الدولي.

المهرجان في نسخته الاولى بتنظيم مؤسسة شريان النيل للتنمية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الإجتماعي، وزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة، محافظة جنوب سيناء، الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، ومؤسسة بهية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

بدأ حفل افتتاح مهرجان جنوب سيناء الدولي بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، تبعه فيلم سينائي توشريت ليحكي عن أرض سيناء تلك الارض الذهبية المحتضنة للفنون المعاصرة الحديثة، والهوية التراثية الفلكلورية، واحتواءا لمواهب الشباب وبادراتهم الإبداعية.

ليعلن كريم نوار، رئيس ومؤسس المهرجان عن إنطلاق النسخة الأولى من مهرجان جنوب سيناء الدولي على ارض سيناء وتحديدا بين مدينتي شرم الشيخ ودهب، في الفترة من 20 إلى 28 ديسمبر لعام 2022

فيواصل أن مهرجان جنوب سيناء الدولي، في أول بادرة لتحقيق أهداف قمة المناخ cop 27، لتتكاتف جهود التنمية جميعها، الأول ما تقدمه الدولة المصرية تحت مظلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكافة اجهزتها التنفيذية من إعمار لأرض سيناء وتطوير لبنيتها التحتية، والثاني دور المجتمع المدني في تطبيق التنمية المستدامة وبناء القدرات ورفع الوعي، جمعًا بين الفنون، الرياضة، والآداب، من أجل إبراز تنمية سيناء للعالم، وتعزيز مكانتها السياحية داخليا وخارجيا.

واصل رئيس ومؤسس المهرجان أن المهرجان في نسخته الأولى يثمن جهود الدولة المصرية في مسار التنمية ووفقا لتحقيق رؤية مصر لعام 2030، اعتمدت فاعليات مهرجان جنوب سيناء الدولي، حول هدف واحد إبراز اسم سيناء عاليا بشعار "سيناء الأرض الذهبية".