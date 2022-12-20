شردى: سد جوليوس نيريرى وضع اسم مصر بين التحالفات العالمية لبناء السدود

قال الإعلامي محمد شردي، إن حلم بناء سد جوليوس نيريري، بتنزانيا بأيدٍ مصرية والذي تم بناؤه منذ أربع سنوات، قد تحقق.

وضعنا اسم بلدنا في أقوى التحالفات العالمية

وأضاف خلال تصويره حلقة برنامجه "الحياة اليوم"، من داخل السد بتنزانيا: "سعيد بالعودة مرة ثانية بعد عام، لهذه المنطقة والتحالف المصري استطاع أن يضع اسم بلدنا في أقوى التحالفات العالمية في بناء السدود، وهو الحديث الذي تنتظره هذه البلاد منذ الستينيات وناس كانت تموت من الفيضانات"، مؤكدًا أن هذا السد سيساعد في زراعة مناطق كبيرة بشكل أفضل وتتحول منطقة البحيرة لمزارات سياحية.

وأشار إلى أن رئيسة تنزانيا ستحضر يوم الخميس المقبل الاحتفال بعملية الملء الأول وتسجيل هذا النجاح باحتفالية كبيرة تقيمها تنزانيا بحضور عدد كبير من الوزراء والوزراء المصريين احتفالًا بهذا الإنجاز الذي بنته سواعد مصرية.

وتابع، أن السد يوجه رسالة للعالم كله أنه من الممكن أن تبني سدًا ولكن دون منع المياه عن دولة أخرى أو تكون عليه مشاكل بل بالعكس يطور البلد.