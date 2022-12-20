سينرجى فيلمز تعلن مشاركة «كيرة والجن» فى مهرجان روتردام السينمائى الدولى

أعلنت شركة سينرجي فيلم، عن مشاركة فيلم "كيرة والجن" في مهرجان روتردام السينمائي الدولي.

وكتبت الشركة عبر حسابها بموقع فيس بوك: "سعداء للإعلان عن اختيار كيرة والجن للمشاركة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي ضمن عروض Limelight لأنجح أفلام 2022".

"كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، ويرصد الفيلم حقبة مهمة من تاريخ مصر في أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال؛ لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

فيلم "كيرة والجن" يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، روبي، أحمد كمال، والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وإنتاج سينرجي فيلمز.