الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية اللبناني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، في إطار زيارته الحالية لمصر.

وقال وزير الداخلية اللبناني أثناء اللقاء إنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، معربًا عن سعادته بدعوة من نظيره المصري اللواء محمود توفيق له لزيارة القاهرة.

ومن جهته رحب قداسة البابا بضيفه ثم تحدث عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك تاريخ مصر منذ العصر الروماني وحتى دخول الإسلام إليها، مؤكدًا أن الشعب المصري على مر العصور يعيش في محبة وتآلف.

وأثنى قداسته على العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيسة مع الحكومة والأزهر وكذلك الطوائف المسيحية الأخرى.

وفي ختام الزيارة قدم قداسته هدية تذكارية للوزير اللبناني والوفد المرافق له متمنيًا لسيادته زيارة موفقة وقضاء وقت طيب في مصر.

اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثاني ب البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك

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