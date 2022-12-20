قداسة البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية اللبناني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي، في إطار زيارته الحالية لمصر.

وقال وزير الداخلية اللبناني أثناء اللقاء إنها المرة الأولى التي يزور فيها مصر، معربًا عن سعادته بدعوة من نظيره المصري اللواء محمود توفيق له لزيارة القاهرة.

ومن جهته رحب قداسة البابا بضيفه ثم تحدث عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك تاريخ مصر منذ العصر الروماني وحتى دخول الإسلام إليها، مؤكدًا أن الشعب المصري على مر العصور يعيش في محبة وتآلف.

وأثنى قداسته على العلاقة الطيبة التي تجمع الكنيسة مع الحكومة والأزهر وكذلك الطوائف المسيحية الأخرى.

وفي ختام الزيارة قدم قداسته هدية تذكارية للوزير اللبناني والوفد المرافق له متمنيًا لسيادته زيارة موفقة وقضاء وقت طيب في مصر.