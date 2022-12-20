الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: مليون شنطة غذائية للأسر الأولى بالرعاية رمضان المقبل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف توفير وتوزيع مليون شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، تمول من مواردها الذاتية وتوزع في الأيام الأولى من الشهر الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن عملية التوزيع تبدأ قبل بداية الشهر الكريم بنحو ثلاثة أيام، وسيتم توفير السلع الغذائية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم تكثيف كميات اللحوم وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، ضمن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان المبارك.

وتدريب الأئمة والواعظات أئمة ووكلاء الأوقاف وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة الأوقاف توفير السلع الغذائية وزارة التضامن الاجتماعي

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