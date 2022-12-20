الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

استقبال تاريخي لبعثة منتخب المغرب في الرباط بعد إنجاز المونديال (فيديو)

المغرب
المغرب

احتشد الشعب المغربي في العاصمة الرباط منذ قليل، في استقبال أسطوري لبعثة المنتخب المغربي التي وصلت من الدوحة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022 بقطر.

واختتمت أول أمس منافسات بطولة كأس العالم، قطر 2022، بانتصار منتخب الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

المنتخب الأرجنتيني فاز بلقب كأس العالم، للمرة الأولى منذ 36 عامًا بعد آخر مرة حققها في 1986 على حساب منتخب ألمانيا الغربية.

المنتخب المغربي قدم بطولة مميزة بعدما نجح في التأهل على صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، والفوز على منتخب إسبانيا في دور الـ16 بركلات الترجيح، ثم على حساب منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي بهدف دون رد، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للدور نصف النهائي من المونديال.

وخسر المنتخب المغربي مباراة الدور نصف النهائي أمام فرنسا، ثم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام كرواتيا، ليحصد المركز الرابع في مونديال قطر.

وتستعد السلطات والشعب المغربي لاستقبال منتخب بلادهم بعد عودتهم من المشاركة في المونديال، وتم تجهيز حافلة مكشوفة لنقل اللاعبين في شوارع الدار البيضاء.

أفضل إنجاز للمنتخب المغربي في المونديال قبل نسخة قطر 2022، كان التأهل لدور الـ16 في نسخة 1986، والتي حققتها الأرجنتين.

المنتخب المغربي كأس العالم كأس العالم 2022 الارجنتين كأس العالم 2022 بقطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قناة السويس فى قلب مصر

الأكثر قراءة

اعترافات قاتلة أمها فى بورسعيد: «لست عذراء»

«التعليم» تُصدر قرارًا بمواصفات وضوابط ورقة المفاهيم للصفين الأول والثاني الثانوي

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وترتيب المنتخب المغربي

تجارة التجزئة: حرصنا على توافر السلع الأساسية خلال رمضان المقبل

غيرة جورجينا وسحر زوجة ميسي: جميلات العالم في مونديال 2022

القبض على مسجل خطر بحوزته 23 طربة حشيش في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة الدكتور يحيى الرخاوى

طارق إلياس

عام جديد.. أم امتداد لعام قديم؟

ماجد حبته

قناة السويس خط أحمر

مؤمن المحمدي

تركيا رايح جى

جلال حمام

الغنوشى رجل مخابرات.. صناعة بريطانية

د. القس صفوت البياضى

رسالة مهمة للباحثين عن السعادة‎‎

حسين دعسة

قمة مؤتمر بغداد فى الأردن.. نحو استقرار العراق وسط أزمات عربية ودولية

منى رجب

حملات ضرورية لوقف الانفجار السكانى

صور

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية عن طرد إسرائيل للمحامى الحمورى: لدينا مخاوف من سياسة الترحيل

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى جنوبى المسجد الأقصى

خارجية فلسطين: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية