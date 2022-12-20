استقبال تاريخي لبعثة منتخب المغرب في الرباط بعد إنجاز المونديال (فيديو)

احتشد الشعب المغربي في العاصمة الرباط منذ قليل، في استقبال أسطوري لبعثة المنتخب المغربي التي وصلت من الدوحة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم 2022 بقطر.

واختتمت أول أمس منافسات بطولة كأس العالم، قطر 2022، بانتصار منتخب الأرجنتين على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

المنتخب الأرجنتيني فاز بلقب كأس العالم، للمرة الأولى منذ 36 عامًا بعد آخر مرة حققها في 1986 على حساب منتخب ألمانيا الغربية.

المنتخب المغربي قدم بطولة مميزة بعدما نجح في التأهل على صدارة مجموعته برصيد 7 نقاط، والفوز على منتخب إسبانيا في دور الـ16 بركلات الترجيح، ثم على حساب منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي بهدف دون رد، ليصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل للدور نصف النهائي من المونديال.

وخسر المنتخب المغربي مباراة الدور نصف النهائي أمام فرنسا، ثم مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام كرواتيا، ليحصد المركز الرابع في مونديال قطر.

وتستعد السلطات والشعب المغربي لاستقبال منتخب بلادهم بعد عودتهم من المشاركة في المونديال، وتم تجهيز حافلة مكشوفة لنقل اللاعبين في شوارع الدار البيضاء.

أفضل إنجاز للمنتخب المغربي في المونديال قبل نسخة قطر 2022، كان التأهل لدور الـ16 في نسخة 1986، والتي حققتها الأرجنتين.