الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وطنطا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تسعى بكل جهد في تطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم لمتابعة عدد من مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في مركزي كفر الزيات وطنطا.

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بدأت الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بمدخل مدينة كفر الزيات، حيث يتم تركيب الإنترلوك ومد أرضيتها بالنجيل الصناعي وإقامة أشكال تجميلية وزرع الأشجار والزهور، بهدف تحسين البيئة في إطار جهود المحافظة لإقامة المزيد من الحدائق والمساحات الخضراء والتحول الأخضر في ظل التغيرات المناخية، وخلق أماكن تنفس جديدة للمواطنين.

واستمرت الجولة بطنطا، حيث تابع رحمي أعمال مشروعات الرصف والتطوير الجارية في مدينة طنطا، حيث تفقد أعمال رصف شارع حافظ وهبي والذي سيتم رصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارع والذي يعد واحداً من أهم الشوارع الرئيسية للعاصمة والذي يربط منطقة التجنيد بوسط المدينة.

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كما قام المحافظ بمتابعة أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلتيه الخامسة والسادسة، والذي يعتبر أهم محورا مروريا يتم إنشاؤه على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد، بدءاً من مدخل طنطا الجنوبي وصولاً إلى إستاد طنطا الرياضي وجامعة طنطا، حيث تابع المحافظ أعمال توسعة مزلقان الجميل ليصبح حارتين بدلا من حارة واحدة، كما تفقد أعمال تطوير شارع محب.

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وخلال الجولة، تابع رحمي أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات في الشوارع إلى جانب متابعة الأسعار بعدد من الأسواق، ومدى توافر السلع والتزام التجار بإعلان الأسعار للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة عادل داوود رئيس مركز ومدينة طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وطنطا أعمال التطوير الجارية أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التغيرات المناخية الجمالي والحضاري المساحات الخضراء تحقيق السيولة المرورية خطة المحافظة لرفع كفاءة الشارع

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