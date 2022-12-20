محاكمة حمزة زوبع في قضيتين مختلفتين غدًا

يشهد مجمع محاكم بدر غدًا الأربعاء، محاكمة حمزة زوبع في قضيتين مختلفتين أمام الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

غدا.. محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في «اللجنة الإعلامية للإخوان»

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا الأربعاء جلسات محاكمة حمزة زوبع و16 آخرين في القضية رقم 4736 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان».

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم: حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبدالرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبدالحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبوزيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام.

وأوضح أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها فإن المتهمين من الأول حتى الخامس تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

غدا.. أولى جلسات محاكمة عبدالله الشريف وحمزة زوبع وقيادات «إعلام الإخوان»

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبدالله الشريف و14 متهما بتولي قيادة في جماعة إرهابية في القضية المعروفة اعلاميا بـ«إعلام الإخوان».

وأحال المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبدالله الشريف و14 متهما آخرين بتهمة تولي قيادة في جماعة إرهابية.

حملت القضية رقم ١٢٤٦٨ لسنة ٢٠٢٢ جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم ١٣٧١ لسنة ٢٠٢٢ كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٢٢ جنايات أمن الدولة العليا.

المتهمون في القضية هم كل من حمزة سعد أحمد زوبع ، طبيب بشري ، معتز محمد عليوة محمد ابراهيم مطر، محمد ناصر علي عبدالعظيم، مذيع، السيد فرج محمد توكل، حاصل علي بكالوريوس إعلام، عبدالله محمد أحمد الشريف، جلال عبدالسميع عبدالسلام، مدرس، حسين علي أحمد كريم، صحفي، ومحمد أنيس محمد الشريف، مهندس زراعي، محمد سيد سيد محمد عبدالرحيم، محاسب، حركي سيف، عبدالرحمن محمد زغلول، مصعب عبدالحميد، محمد عبدالنبي فتحي، مصور، محمدوعلي محمد، صحفي، رضا السيد أبو الغيط، فني تخدير، محمد السيد أحمد، تاجر، محمود جمعة خليل، محمد جمعة خليل، ياسر سيد أحمد، صحفى.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولي كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الأخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمهم بأغراضها، وحاز المتهم الحادي عشر، طائرة محركة لاسلكيًا بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة.

وأشار أمر الإحالة ارتكب المتهمون جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوصلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.